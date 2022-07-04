Спортдир Колоса – о подписании форварда Динамо: «Его попросил Вишняк»

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал аренду форварда «Динамо» Кирилла Попова.

«Это центральный нападающий, он достаточно молод. Пришел к нам из «Динамо». Во-первых, главный тренер Ярослав Вишняк увидел в нем перспективу и обратил на него внимание. Он сказал: «Я хочу этого футболиста. Если можно, подпишите его». Это достаточно напористый футболист, имеющий голевые моменты. Надеемся, что будет забивать эти главные моменты», - сказал Лисицкий.