Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортдир Колоса – о подписании форварда Динамо: «Его попросил Вишняк»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 01:28 | Обновлено 04 июля 2022, 01:49
204
0

Спортдир Колоса – о подписании форварда Динамо: «Его попросил Вишняк»

Виталий Лисицкий – об аренде Кирилла Попова

04 июля 2022, 01:28 | Обновлено 04 июля 2022, 01:49
204
0
Спортдир Колоса – о подписании форварда Динамо: «Его попросил Вишняк»
Динамомания. Кирилл Попов

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал аренду форварда «Динамо» Кирилла Попова.

«Это центральный нападающий, он достаточно молод. Пришел к нам из «Динамо». Во-первых, главный тренер Ярослав Вишняк увидел в нем перспективу и обратил на него внимание. Он сказал: «Я хочу этого футболиста. Если можно, подпишите его». Это достаточно напористый футболист, имеющий голевые моменты. Надеемся, что будет забивать эти главные моменты», - сказал Лисицкий.

По теме:
Юмтити близок к переходу в Ренн
Белотти согласовал контракт с Монако
Ворскла собирается арендовать бразильца, поигравшего за Металлист 1925
Виталий Лисицкий Колос Ковалевка Кирилл Попов трансферы трансферы УПЛ Ярослав Вишняк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
Футбол | 03 июля 2022, 20:45 1
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии

Милош Нинкович не собирается завершать карьеру

Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Футбол | 03 июля 2022, 10:26 7
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии

Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в поединке легенд «Зенита» и «Спартака»

ВИДЕО. Слова Салаха после продления контракта с Ливерпулем
Футбол | 03.07.2022, 14:08
ВИДЕО. Слова Салаха после продления контракта с Ливерпулем
ВИДЕО. Слова Салаха после продления контракта с Ливерпулем
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
Футбол | 03.07.2022, 11:33
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
MMA | 03.07.2022, 11:14
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
02.07.2022, 21:27 3
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
02.07.2022, 06:45
Теннис
ВИДЕО. ВСУ показали, как уничтожили огромный склад боеприпасов врага
ВИДЕО. ВСУ показали, как уничтожили огромный склад боеприпасов врага
02.07.2022, 15:30
Война
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
02.07.2022, 15:59 5
Футбол
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
02.07.2022, 22:07 2
Футбол
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
02.07.2022, 19:34 8
Теннис
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
03.07.2022, 12:34 24
Футбол
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
03.07.2022, 03:43
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем