Ворскла собирается арендовать бразильца, поигравшего за Металлист 1925

Бразильский форвард Марлисон, который в прошлом сезоне выступал за харьковский «Металлист 1925», может вернуться в Украину.

Полтавская «Ворскла» собирается арендовать 24-летнего бразильца у клуба «Фигейренсе», которому принадлежат права на игрока.

Арендное соглашение будет рассчитано на один год, а также, возможно, будет включать в себя опцию выкупа игрока. Игрок вылетел в Польшу, где должен будет присоединиться к новому коллективу на сборах.

Марлисон в сезоне 2021/22 за «Металлист 1925» сыграл 14 матчей УПЛ и провел 5 голов. Вернувшись в «Фигейренсе» в начале 2022 года, он вышел на поле 8 раз и забил 2 мяча.