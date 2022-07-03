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  4. Ворскла собирается арендовать бразильца, поигравшего за Металлист 1925
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 23:40 | Обновлено 03 июля 2022, 23:47
198
0

Ворскла собирается арендовать бразильца, поигравшего за Металлист 1925

Марлисон вылетел в Польшу, где должен будет присоединиться к полтавчанам

03 июля 2022, 23:40 | Обновлено 03 июля 2022, 23:47
198
0
Ворскла собирается арендовать бразильца, поигравшего за Металлист 1925
ФК Металлист 1925. Марлисон

Бразильский форвард Марлисон, который в прошлом сезоне выступал за харьковский «Металлист 1925», может вернуться в Украину.

Полтавская «Ворскла» собирается арендовать 24-летнего бразильца у клуба «Фигейренсе», которому принадлежат права на игрока.

Арендное соглашение будет рассчитано на один год, а также, возможно, будет включать в себя опцию выкупа игрока.  Игрок вылетел в Польшу, где должен будет присоединиться к новому коллективу на сборах.

Марлисон в сезоне 2021/22 за «Металлист 1925» сыграл 14 матчей УПЛ и провел 5 голов. Вернувшись в «Фигейренсе» в начале 2022 года, он вышел на поле 8 раз и забил 2 мяча.

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Марлисон Ворскла Полтава Металлист 1925 Фигейренсе трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
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Источник Footboom
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