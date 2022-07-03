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03 июля 2022, 22:30 | Обновлено 03 июля 2022, 23:05
1587
1

ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом

По пенальти сборная Вышгородского района обыграла команду звезд

03 июля 2022, 22:30 | Обновлено 03 июля 2022, 23:05
1587
1
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
Профутбол

3 июля состоялся благотворительный матч, в котором сыграли команда звезд украинского футбола и сборная Вышгородского района.

Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти выиграла сборная Вышгородского района (3:3, пен. 4:1).

Целью благотворительного матча была поддержка Вооруженных Сил Украины.

В поединке сыграли известные украинские футболисты: Александр Алиев, Евгений Хачериди, Богдан Бутко, Александр Головко, Андрей Богданов, Владимир Езерский, Виталий Лисицкий, Сергей Погорелый, Сергей Старенький, Леонид Буряк и Александр Рябоконь.

ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом

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благотворительные матчи Александр Алиев Евгений Хачериди Богдан Бутко Александр Головко Андрей Богданов Леонид Буряк Владимир Езерский Виталий Лисицкий Сергей Погорелый Сергей Старенький Александр Рябоконь Диназ Вышгород
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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Всем привет! Я вернулась)) Слава Украине!!
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