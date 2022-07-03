ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
По пенальти сборная Вышгородского района обыграла команду звезд
3 июля состоялся благотворительный матч, в котором сыграли команда звезд украинского футбола и сборная Вышгородского района.
Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти выиграла сборная Вышгородского района (3:3, пен. 4:1).
Целью благотворительного матча была поддержка Вооруженных Сил Украины.
В поединке сыграли известные украинские футболисты: Александр Алиев, Евгений Хачериди, Богдан Бутко, Александр Головко, Андрей Богданов, Владимир Езерский, Виталий Лисицкий, Сергей Погорелый, Сергей Старенький, Леонид Буряк и Александр Рябоконь.
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
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