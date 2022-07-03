Другие новости03 июля 2022, 20:45 |
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37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
Милош Нинкович не собирается завершать карьеру
03 июля 2022, 20:45 |
607
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Бывший полузащитник «Динамо» Милош Нинкович сменил клуб в австралийской А-лиге.
С лета 2015 года серб выступал за «Сидней», в составе которого трижды становился чемпионом Австралии и один раз выигрывал Кубок страны, а ныне перебрался в ряды «Вестерн Сидней».
В новый клуб Нинкович перешел на правах свободного агента, заключив соглашение сроком на один сезон.
Отметим, что в А-лиге Нинкович провел 175 поединков, в которых отличился 33 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.
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