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03 июля 2022, 20:45 |
607
0

37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии

Милош Нинкович не собирается завершать карьеру

03 июля 2022, 20:45 |
607
0
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
ФК Вестерн Сидней

Бывший полузащитник «Динамо» Милош Нинкович сменил клуб в австралийской А-лиге.

С лета 2015 года серб выступал за «Сидней», в составе которого трижды становился чемпионом Австралии и один раз выигрывал Кубок страны, а ныне перебрался в ряды «Вестерн Сидней».

В новый клуб Нинкович перешел на правах свободного агента, заключив соглашение сроком на один сезон.

Отметим, что в А-лиге Нинкович провел 175 поединков, в которых отличился 33 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

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Источник ФК Вестерн Сидней
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