37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии

Бывший полузащитник «Динамо» Милош Нинкович сменил клуб в австралийской А-лиге.

С лета 2015 года серб выступал за «Сидней», в составе которого трижды становился чемпионом Австралии и один раз выигрывал Кубок страны, а ныне перебрался в ряды «Вестерн Сидней».

В новый клуб Нинкович перешел на правах свободного агента, заключив соглашение сроком на один сезон.

Отметим, что в А-лиге Нинкович провел 175 поединков, в которых отличился 33 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.