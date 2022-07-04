Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Новак Джокович остановил Тима Ван Рейтховена
В воскресенье состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у мужчин.
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тим Ван Рейтховен [WC] – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2
Янник Синнер [10] – Карлос Алькарас [5] – 6:1, 6:4, 6:7(8), 6:3
Давид Гоффен – Фрэнсис Тиафо [23] – 7:6(3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5
Кэмерон Норри [9] – Томми Пол [30] – 6:4, 7:5, 6:4
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Янник Синнер [10]
Давид Гоффен – Кэмерон Норри [9]
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