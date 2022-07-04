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  4. Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Уимблдон
04 июля 2022, 00:44 | Обновлено 04 июля 2022, 00:51
237
0

Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин

Новак Джокович остановил Тима Ван Рейтховена

04 июля 2022, 00:44 | Обновлено 04 июля 2022, 00:51
237
0
Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В воскресенье состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у мужчин.

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тим Ван Рейтховен [WC] – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2
 Янник Синнер [10] –  Карлос Алькарас [5] – 6:1, 6:4, 6:7(8), 6:3

 Давид Гоффен –  Фрэнсис Тиафо [23] – 7:6(3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5
 Кэмерон Норри [9] –  Томми Пол [30] – 6:4, 7:5, 6:4

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Янник Синнер [10]
 Давид Гоффен –  Кэмерон Норри [9]

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Уимблдон. Определилась половина участников четвертого круга у мужчин
Новак Джокович Тим ван Рейтховен Янник Синнер Карлос Алькарас Давид Гоффен Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Томми Пол
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Источник Sport.ua
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