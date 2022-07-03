Битва немок. Известна половина участниц 1/4 финала на Уимблдоне

В воскресенье состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у женщин.

Далее идут немки Татьяна Мария и Юле Нимайер, которые сразятся между собой.

Еще в одном четвертьфинальном матче встретятся чешка Мария Боузкова и Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова – Каролин Гарсия – 7:5, 6:2

Онс Жабер [3] – Элиза Мертенс [24] – 7:6(9), 6:4

Татьяна Мария – Алена Остапенко [12] – 5:7, 7:5, 7:5

Юле Нимайер – Хезер Уотсон – 6:2, 6:4

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова – Онс Жабер [3]

Татьяна Мария – Юле Нимайер