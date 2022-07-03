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  4. Битва немок. Известна половина участниц 1/4 финала на Уимблдоне
Уимблдон
03 июля 2022, 22:17 |
192
0

Битва немок. Известна половина участниц 1/4 финала на Уимблдоне

Три из четырех первых четвертьфиналисток – несеяные

03 июля 2022, 22:17 |
192
0
Битва немок. Известна половина участниц 1/4 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

В воскресенье состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у женщин.

Далее идут немки Татьяна Мария и Юле Нимайер, которые сразятся между собой.

Еще в одном четвертьфинальном матче встретятся чешка Мария Боузкова и Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Каролин Гарсия – 7:5, 6:2
 Онс Жабер [3] –  Элиза Мертенс [24] – 7:6(9), 6:4

 Татьяна Мария –  Алена Остапенко [12] – 5:7, 7:5, 7:5
 Юле Нимайер –  Хезер Уотсон – 6:2, 6:4

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Онс Жабер [3]
 Татьяна Мария –  Юле Нимайер

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Мария Боузкова Каролин Гарсия Элиза Мертенс Онс Жабер Татьяна Мария Алена Остапенко Юле Нимайер Хезер Уотсон Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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