Гоффен во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В матче четвертого круга бельгиец более 4,5 часов сражался против американца Фрэнсиса Тьяфо.

Уимблдон. Четвертый круг

Давид Гоффен (Бельгия) – Фрэнсис Тьяфо (США) – 7:6(3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5

Далее по сетке британец Камэрон Норри.

Гоффен уже играл в 1/4 финала в рамках травяного мейджора. В 2019-м он уступил на этой стадии будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Тьяфо в этом году улучшил свой рекорд на Уимблдоне. Ранее дальше третьего раунда он не заходил.