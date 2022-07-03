Гоффен во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона
Давид в пятисетовом триллере одолел Фрэнсиса Тьяфо
Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Уимблдона.
В матче четвертого круга бельгиец более 4,5 часов сражался против американца Фрэнсиса Тьяфо.
Уимблдон. Четвертый круг
Давид Гоффен (Бельгия) – Фрэнсис Тьяфо (США) – 7:6(3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5
Далее по сетке британец Камэрон Норри.
Гоффен уже играл в 1/4 финала в рамках травяного мейджора. В 2019-м он уступил на этой стадии будущему чемпиону Новаку Джоковичу.
Тьяфо в этом году улучшил свой рекорд на Уимблдоне. Ранее дальше третьего раунда он не заходил.
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