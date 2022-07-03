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  4. Гоффен во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2022, 19:46 | Обновлено 03 июля 2022, 20:05
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0

Гоффен во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона

Давид в пятисетовом триллере одолел Фрэнсиса Тьяфо

03 июля 2022, 19:46 | Обновлено 03 июля 2022, 20:05
300
0
Гоффен во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Гоффен

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В матче четвертого круга бельгиец более 4,5 часов сражался против американца Фрэнсиса Тьяфо.

Уимблдон. Четвертый круг
Давид Гоффен (Бельгия) – Фрэнсис Тьяфо (США) – 7:6(3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5

Далее по сетке британец Камэрон Норри.

Гоффен уже играл в 1/4 финала в рамках травяного мейджора. В 2019-м он уступил на этой стадии будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Тьяфо в этом году улучшил свой рекорд на Уимблдоне. Ранее дальше третьего раунда он не заходил.

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Давид Гоффен Фрэнсис Тиафо Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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