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  4. Павелко прокомментировал возможное назначение Ротаня в Днепр-1
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 19:20 | Обновлено 03 июля 2022, 19:22
1090
0

Павелко прокомментировал возможное назначение Ротаня в Днепр-1

Президент УАФ уверяет, что ему ничего об этом неизвестно

03 июля 2022, 19:20 | Обновлено 03 июля 2022, 19:22
1090
0
Павелко прокомментировал возможное назначение Ротаня в Днепр-1
УАФ. Руслан Ротань

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера молодежной сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня на должность наставника «Днепра-1».

«Сейчас я не могу это комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители футбольного клуба «Днепр-1» не обращались к нам по этому вопросу. Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться. 

Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем. А сейчас очень важно, чтобы наш тренерский штаб молодежной сборной готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня, ведь он будет иметь возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежной сборной, – сказал Павелко.

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Андрей Павелко Днепр-1 Руслан Ротань
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Источник Футбол 1/2/3
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