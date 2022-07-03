Павелко прокомментировал возможное назначение Ротаня в Днепр-1

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера молодежной сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня на должность наставника «Днепра-1».

«Сейчас я не могу это комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители футбольного клуба «Днепр-1» не обращались к нам по этому вопросу. Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться.

Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем. А сейчас очень важно, чтобы наш тренерский штаб молодежной сборной готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня, ведь он будет иметь возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежной сборной, – сказал Павелко.