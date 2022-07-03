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  4. Лисицкий рассказал, как Колос подписал Болбата и Гончаренко
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 18:45 |
304
0

Лисицкий рассказал, как Колос подписал Болбата и Гончаренко

Виталий рад, что удалось убедить этих футболистов

03 июля 2022, 18:45 |
304
0
Лисицкий рассказал, как Колос подписал Болбата и Гончаренко
ФК Колос. Виталий Лисицкий

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал трансферы Сергея Болбата и Романа Гончаренко.

- Мы вели переговоры с Сергеем (Болбатом) еще зимой, но не срослось. Но ничего страшного. Мы рады, что сейчас подписали с ним контракт.

- Центральный защитник Гончаренко. Я знаю, что на него претендовал еще ряд клубов УПЛ. Очевидно, что вы были более убедительны.
- Да, на Рому претендовали два или три клуба, которые я знаю. И «Верес» не хотел его отпускать, но нам удалось Роману достаточно быстро аргументировать, подобрать верные слова. И Рома выбрал наш клуб. Мы надеемся на него. Это редкость, когда у нас в чемпионате центральный защитник играет двумя ногами. Это, пожалуй, для нас самый большой плюс. И не забываем, что сейчас не так много украинских центральных защитников есть на рынке. Поэтому мы очень довольны, что подписали Романа, — сказал Лисицкий.

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Виталий Лисицкий Роман Гончаренко Сергей Болбат
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Источник Футбол 1/2/3
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