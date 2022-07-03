Португалия03 июля 2022, 18:26 |
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Яремчук получил в Бенфике номер, под которым играет в сборной Украины
Это должно вдохновить на новые достижения
03 июля 2022, 18:26 |
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Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в новом сезоне будет выступать под девятым номером.
Отметим, что ранее на его форме в клубе красовался номер 15, но «девятка» всегда была ему ближе. Именно под таким номером он играет в сборной Украины.
В «Бенфике» в прошлом сезоне №9 носил главный бомбардир Дарвин Нуньес, который ушел в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро.
Яремчук за 43 матча в «Бенфике» забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
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