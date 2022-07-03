Яремчук получил в Бенфике номер, под которым играет в сборной Украины

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в новом сезоне будет выступать под девятым номером.

Отметим, что ранее на его форме в клубе красовался номер 15, но «девятка» всегда была ему ближе. Именно под таким номером он играет в сборной Украины.

В «Бенфике» в прошлом сезоне №9 носил главный бомбардир Дарвин Нуньес, который ушел в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро.

Яремчук за 43 матча в «Бенфике» забил 9 голов и сделал 6 ассистов.