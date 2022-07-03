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  4. Яремчук получил в Бенфике номер, под которым играет в сборной Украины
Португалия
03 июля 2022, 18:26 |
805
0

Яремчук получил в Бенфике номер, под которым играет в сборной Украины

Это должно вдохновить на новые достижения

03 июля 2022, 18:26 |
805
0
Яремчук получил в Бенфике номер, под которым играет в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в новом сезоне будет выступать под девятым номером.

Отметим, что ранее на его форме в клубе красовался номер 15, но «девятка» всегда была ему ближе. Именно под таким номером он играет в сборной Украины.

В  «Бенфике» в прошлом сезоне №9 носил главный бомбардир Дарвин Нуньес, который ушел в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро.

Яремчук за 43 матча в «Бенфике» забил 9 голов и сделал 6 ассистов. 

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Роман Яремчук Бенфика Дарвин Нуньес
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Источник Record.pt
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