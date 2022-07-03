ЧОБОТЕНКО: «Йовичевич брал меня в Днепр-1. Посмотрим, кто будет тренером»

Новичок «Днепра-1» Сергей Чоботенко поделился мыслями об уходе из команды главного тренера Игора Йовичевича, а также предположил, кто может возглавить днепровский клуб после него.

«Конечно, когда подписывался контракт, со мной общалось и руководство «Днепра-1», которое сейчас неизменно. Со мной общался лично Йовичевич, его помощники. Понятно, что он брал меня в команду. Кто будет тренером сейчас – неизвестно, посмотрим.

Я, так же как и вы, читаю все с медиа. Знаю, что среди кандидатов есть и испанцы, и Бабич. Понятно, что я общаюсь с руководством «Днепра», но, конечно, они об этом не скажут. Возможно, они сами не знают об этом. Говорят, что переговоры ведутся, а с кем – без понятия», – сказал Чоботенко.