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  4. ЧОБОТЕНКО: «Йовичевич брал меня в Днепр-1. Посмотрим, кто будет тренером»
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 16:04 |
158
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ЧОБОТЕНКО: «Йовичевич брал меня в Днепр-1. Посмотрим, кто будет тренером»

Новичок днепрян не в курсе, под чьим руководством ему предстоит играть в следующем сезоне

03 июля 2022, 16:04 |
158
0
ЧОБОТЕНКО: «Йовичевич брал меня в Днепр-1. Посмотрим, кто будет тренером»
FootBoom. Сергей Чоботенко

Новичок «Днепра-1» Сергей Чоботенко поделился мыслями об уходе из команды главного тренера Игора Йовичевича, а также предположил, кто может возглавить днепровский клуб после него.

«Конечно, когда подписывался контракт, со мной общалось и руководство «Днепра-1», которое сейчас неизменно. Со мной общался лично Йовичевич, его помощники. Понятно, что он брал меня в команду. Кто будет тренером сейчас – неизвестно, посмотрим. 

Я, так же как и вы, читаю все с медиа. Знаю, что среди кандидатов есть и испанцы, и Бабич. Понятно, что я общаюсь с руководством «Днепра», но, конечно, они об этом не скажут. Возможно, они сами не знают об этом. Говорят, что переговоры ведутся, а с кем – без понятия», – сказал Чоботенко.

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Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
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Источник Футбол 1/2/3
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