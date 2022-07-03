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  4. Гендиректор Кривбасса рассказал, как подписали Хомченовского и Вернидуба
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 15:50 |
259
0

Гендиректор Кривбасса рассказал, как подписали Хомченовского и Вернидуба

Владимир Баенко признался, что в этом очень помог главный тренер

03 июля 2022, 15:50 |
259
0
Гендиректор Кривбасса рассказал, как подписали Хомченовского и Вернидуба
ФК Кривбасс

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание звездных новичков: защитника Виталия Вернидуба и полузащитника Дмитрия Хомченовского, ранее выступавших за наш клуб.

- Владимир Владимирович, насколько тяжело заниматься трансферами во время войны?
- Сейчас все клубы находятся в одинаковых условиях. Мы столкнулись с тем, что пока не можем пригласить легионеров. Многие не хотят ехать в Украину, потому что сейчас идет война. Но мы работаем. Продолжаем работать с начала года, работа не останавливалась: мы постоянно были в поиске. Поэтому сейчас мы понимаем, кто нам нужен и для каких целей.

- «Кривбасс» подписывает игроков с именем: Хомченовского, Вернидуба, других. Какова стратегия клуба на этот сезон?
- У нас есть четкий план. Мы обсудили все вместе с президентом, главным тренером. Мы должны строить команду не на год, а на долгий срок. Поэтому без известных, опытных исполнителей это сейчас невозможно и без молодежи тоже. Нужен баланс, к которому стремимся: это опыт, молодежь и игроки продуктивного возраста – 25-28 лет.

- Насколько трудно сейчас пригласить футболиста с именем из клуба, выступавшего в Лиге Европы, в клуб-дебютант УПЛ?
- Непосредственно эти два трансфера – заслуга, в том числе, Юрия Вернидуба, это его труд. Он сказал, что поможет: позвонит и договорится. У нас коллективная работа. Есть скауты, которые дают нам информацию по игрокам. Все трудятся на один результат. Перед нами стоят задачи, и мы к ним стремимся.

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Владимир Баенко Дмитрий Хомченовский Виталий Вернидуб Юрий Вернидуб трансферы
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Источник ФК Кривбасс
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