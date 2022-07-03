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  4. Президент Вереса: «Приедет только один наш легионер, остальные отказались»
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 15:40 | Обновлено 03 июля 2022, 15:42
227
0

Президент Вереса: «Приедет только один наш легионер, остальные отказались»

Иван Надеин рассказал, будут ли иностранные игроки в следующем сезоне

03 июля 2022, 15:40 | Обновлено 03 июля 2022, 15:42
227
0
Президент Вереса: «Приедет только один наш легионер, остальные отказались»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился мнением о том, как изменится чемпионат Украины из-за отсутствия легионеров, а также рассказал, будут ли иностранные игроки в его команде.

«Такой равный чемпионат будет давать возможность командам-среднячкам, как наша, зацепиться и показать результат, потому что не приедет большая часть легионеров. 

К нам, кстати, приедет только один легионер – Михаил Гечев (Молдова - прим.). Армянин Маргарян и эстонец Крейда отказались приехать, и мы объективно понимаем их отказ. Так что у нас только один легионер, мы ждем. Если 4 июля будет, значит, все хорошо», – сказал Надеин.

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Источник Футбол 1/2/3
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