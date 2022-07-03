Марта КОСТЮК: «Травма очень серьезная»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своей травме, которую получила в парном матче на Уимблдоне.

«У меня полный надрыв одной из связок и еще надрыв второй степени еще одной связки. Сказали, что можно вернуться без операции, что я и буду пытаться сделать. Надеюсь, что вернусь в Тур на одном из турниров в Америке. Очень надеюсь, что к этому моменту я буду готова. Пока не знаю, какой именно это будет турнир, но в любом случае не буду возвращаться до тех пор, пока не буду на 100% готова. Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы вылечиться полностью», – сказала Костюк.

Отметим, что Марта уже снялась с турниров в Бастаде, Будапеште, Гамбурге и Варшаве, который состоятся в июле.