Марта КОСТЮК: «Травма очень серьезная»
Украинская теннисистка рассказала, сколько понадобиться времени на восстановление
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своей травме, которую получила в парном матче на Уимблдоне.
«У меня полный надрыв одной из связок и еще надрыв второй степени еще одной связки. Сказали, что можно вернуться без операции, что я и буду пытаться сделать. Надеюсь, что вернусь в Тур на одном из турниров в Америке. Очень надеюсь, что к этому моменту я буду готова. Пока не знаю, какой именно это будет турнир, но в любом случае не буду возвращаться до тех пор, пока не буду на 100% готова. Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы вылечиться полностью», – сказала Костюк.
Отметим, что Марта уже снялась с турниров в Бастаде, Будапеште, Гамбурге и Варшаве, который состоятся в июле.
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