Испания03 июля 2022, 14:52 |
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ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Генрих подписал контракт на два года
03 июля 2022, 14:52 |
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«Интер» официально сообщил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном.
Соглашение с 33-летним армянином рассчитано на два года.
Мхитарян перешел в «Интер» на правах свободного агента из «Ромы».
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