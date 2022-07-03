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  4. ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Испания
03 июля 2022, 14:52 |
734
0

ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера

Генрих подписал контракт на два года

03 июля 2022, 14:52 |
734
0
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
ФК Интер Милан. Генрих Мхитарян

«Интер» официально сообщил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном.

Соглашение с 33-летним армянином рассчитано на два года.

Мхитарян перешел в «Интер» на правах свободного агента из «Ромы».

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Источник Sport.ua
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