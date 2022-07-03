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  4. ЧОБОТЕНКО: «Этот переход для меня – возможность поиграть в еврокубках»
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 13:11 | Обновлено 03 июля 2022, 13:24
592
1

ЧОБОТЕНКО: «Этот переход для меня – возможность поиграть в еврокубках»

Новичок «Днепра-1» поделился ожиданиями от выступлений в новом клубе

03 июля 2022, 13:11 | Обновлено 03 июля 2022, 13:24
592
1
ЧОБОТЕНКО: «Этот переход для меня – возможность поиграть в еврокубках»
FootBoom. Сергей Чоботенко

Новичок «Днепра-1» Сергей Чоботенко, который официально стал игроком команды с 1 июля, рассказал, где поддерживал форму в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, а также о том, как происходил его переход в новый клуб.

«Лично я до 3 апреля был в Турции, потом полетел во Францию к крестной. Там тренировался с командой Амьен. Дальше меня набрал Вадим Шаблий и предложил поехать в команду Радомяк из Польши, которую тренирует Мариуш Левандовски. Я тренировался с ними, они предоставили мне жилье, спасибо им за такую возможность. Прошел с ними сборы, после чего они улетели на свои сборы дальше, а я уже поехал в сторону Словакии, потому что Днепр будет базироваться здесь.

Я подписал предварительный контракт зимой, дальше, с 1 июля, этот контракт вступает в силу. Сейчас я жду команду и присоединюсь к ним на сборах. Думаю, что это повышение, потому что команда сейчас будет играть в еврокубках. Для меня это очень хорошая возможность проявить себя и сыграть, дай Бог, в группе Лиги Европы», - сказал Чоботенко.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Так, якщо буде працювати на тренуваннях, то може зіграє в групі ЛЄ. З Ам'єном, там ніколи не зіграєш.
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