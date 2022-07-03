Испания03 июля 2022, 11:55 | Обновлено 03 июля 2022, 12:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Врсалько подписал контракт с Олимпиакосом
Бывший защитник «Атлетико» перешел в греческий клуб
03 июля 2022, 11:55 | Обновлено 03 июля 2022, 12:09
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30-летний защитник национальной сборной Хорватии Шиме Врсалько перешел в греческий «Олимпиакос».
Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний хорват подписал контракт до конца июня 2025 года.
Врсалько выступал за «Атлетико» с июля 2016 года. По окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб на правах свободного агента.
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