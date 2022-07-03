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Испания
03 июля 2022, 11:55 | Обновлено 03 июля 2022, 12:09
288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Врсалько подписал контракт с Олимпиакосом

Бывший защитник «Атлетико» перешел в греческий клуб

03 июля 2022, 11:55 | Обновлено 03 июля 2022, 12:09
288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Врсалько подписал контракт с Олимпиакосом
ФК Олимпиакос. Шиме Врсалько

30-летний защитник национальной сборной Хорватии Шиме Врсалько перешел в греческий «Олимпиакос».

Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний хорват подписал контракт до конца июня 2025 года.

Врсалько выступал за «Атлетико» с июля 2016 года. По окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб на правах свободного агента.

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Источник Sport.ua
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