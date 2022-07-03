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  4. ПАВЕЛКО: «Символично будет начать новый сезон УПЛ ко Дню Независимости»
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 08:35 | Обновлено 03 июля 2022, 08:41
34
0

ПАВЕЛКО: «Символично будет начать новый сезон УПЛ ко Дню Независимости»

Президент УАФ высказался о деталях подготовки к старту сезона

03 июля 2022, 08:35 | Обновлено 03 июля 2022, 08:41
34
0
ПАВЕЛКО: «Символично будет начать новый сезон УПЛ ко Дню Независимости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о деталях подготовки к старту нового чемпионата Украины по футболу.

«Сейчас мы отрабатываем финальную версию протоколов безопасности и старт чемпионата с нашими клубами, Кабинетом Министров, Министерством молодежи и спорта. Есть очень много важных вопросов, с которыми мы впервые в жизни столкнулись, чтобы проводить футбол в нашей стране во время военного положения.

Очень важен старт – это отрабатывается с УЕФА и ФИФА, руководством страны, руководством военных администраций, спортивного сообщества. Важно начать чемпионат. Это важно для ребят на передовой, для всех украинцев. Чувствуем, что мы боремся за правду и победу ради нашего будущего.

Есть смысл начать все соревнования УПЛ и ПФЛ в даты Дня Независимости, будем отрабатывать это. Будет очень символично для Украины, всего мира и европейской футбольной среды, чтобы в День Независимости мы снова дали месседж, что Украина живет, крепкая в своих стремлениях и обязательно победит», - сказал Павелко.

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Андрей Павелко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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