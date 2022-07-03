Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пляжный футбол
03 июля 2022, 07:55 | Обновлено 03 июля 2022, 08:05
151
0

Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля в 13:15 матч 3-го тура женской Евролиги по пляжному футболу

03 июля 2022, 07:55 | Обновлено 03 июля 2022, 08:05
151
0
Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АПФУ

3 июля проходит 3-й тур женской Евролиги 2022 по пляжному футболу.

Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) встречается против команды Чехии (3 июля в 13:15).

6 команд играют по круговой системе, и 4 лучших команды выйдут в полуфиналы. Первые три игровых дня проходят в Назаре (Португалия) с 1 по 3 июля, а последние два – в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября. 

Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

  • 12:00. Испания – Италия – 2:3
  • 14:30. Англия – Украина – 4:3
  • 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

2-й тур, 2 июля

  • 13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)
  • 15:45. Украина – Испания – 1:3
  • 19:45. Португалия – Италия – 4:3

3-й тур, 3 июля

  • 13:15. Украина – Чехия
  • 15:45. Англия – Италия
  • 19:45. Испания – Португалия
По теме:
Италия – Украина. Мужская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не лучший старт. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн женская сборная Чехии по пляжному футболу Украина - Чехия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Футбол | 02 июля 2022, 10:31 0
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?

Очередные новшества в футболе широкие массы болельщиков смогут оценить уже в Катаре

Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Другие виды | 03 июля 2022, 03:54 0
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете

Главные новости на Sport.ua за 2 июля

ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А
Футбол | 02.07.2022, 13:20
ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А
ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02.07.2022, 23:58
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
Футбол | 02.07.2022, 21:27
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
01.07.2022, 23:06 3
Футбол
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10
Теннис
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
02.07.2022, 06:23 3
Футбол
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
01.07.2022, 20:57 5
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
01.07.2022, 13:27 1
Футбол
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
01.07.2022, 11:46
Война
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
01.07.2022, 20:50 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем