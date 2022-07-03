3 июля проходит 3-й тур женской Евролиги 2022 по пляжному футболу.

Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) встречается против команды Чехии (3 июля в 13:15).

6 команд играют по круговой системе, и 4 лучших команды выйдут в полуфиналы. Первые три игровых дня проходят в Назаре (Португалия) с 1 по 3 июля, а последние два – в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября.

Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

12:00. Испания – Италия – 2:3

– 2:3 14:30. Англия – Украина – 4:3

– Украина – 4:3 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

2-й тур, 2 июля

13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)

– 2:3 (д.в.) 15:45. Украина – Испания – 1:3

– 1:3 19:45. Португалия – Италия – 4:3

3-й тур, 3 июля