Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июля в 13:15 матч 3-го тура женской Евролиги по пляжному футболу
3 июля проходит 3-й тур женской Евролиги 2022 по пляжному футболу.
Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) встречается против команды Чехии (3 июля в 13:15).
6 команд играют по круговой системе, и 4 лучших команды выйдут в полуфиналы. Первые три игровых дня проходят в Назаре (Португалия) с 1 по 3 июля, а последние два – в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября.
Украина – Чехия. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Женщины. Дивизион А
1-й тур, 1 июля
- 12:00. Испания – Италия – 2:3
- 14:30. Англия – Украина – 4:3
- 18:30. Чехия – Португалия – 2:5
2-й тур, 2 июля
- 13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)
- 15:45. Украина – Испания – 1:3
- 19:45. Португалия – Италия – 4:3
3-й тур, 3 июля
- 13:15. Украина – Чехия
- 15:45. Англия – Италия
- 19:45. Испания – Португалия
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