Сергей БОЛБАТ: «Ковалевка – лучшее село, которое я видел в жизни»
Украинский полузащитник – о переходе в «Колос»
Новичок «Колоса» Сергей Болбат прокомментировал свой переход в ковалевский клуб.
«Вариант с «Колосом» у меня возник еще зимой перед тренировочным сбором. Но тогда не получилось договориться. А сейчас у меня истекло соглашение с «Шахтером» и я на правах свободного агента подписал контракт с «Колосом». Это очень интересный и амбициозный клуб. За десять лет клуб показал большой прогресс, поэтому мне очень интересно попробовать. Пообщался с главным тренером. Долго не думал и не сомневался.
Поразила Ковалевка, это лучшее село, которое я видел в жизни. Что касается инфраструктуры клуба, базы, стадиона… Думаю, здесь «Колос» входит в Топ-3 Украины. Условия и тренировочные поля очень высокого качества. Здесь все есть для футболистов, чтобы мы тренировались и давали результат для клуба и болельщиков».
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