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  4. Сергей БОЛБАТ: «Ковалевка – лучшее село, которое я видел в жизни»
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 06:00 |
670
0

Сергей БОЛБАТ: «Ковалевка – лучшее село, которое я видел в жизни»

Украинский полузащитник – о переходе в «Колос»

03 июля 2022, 06:00 |
670
0
Сергей БОЛБАТ: «Ковалевка – лучшее село, которое я видел в жизни»
ФК Колос

Новичок «Колоса» Сергей Болбат прокомментировал свой переход в ковалевский клуб.

«Вариант с «Колосом» у меня возник еще зимой перед тренировочным сбором. Но тогда не получилось договориться. А сейчас у меня истекло соглашение с «Шахтером» и я на правах свободного агента подписал контракт с «Колосом». Это очень интересный и амбициозный клуб. За десять лет клуб показал большой прогресс, поэтому мне очень интересно попробовать. Пообщался с главным тренером. Долго не думал и не сомневался.

Поразила Ковалевка, это лучшее село, которое я видел в жизни. Что касается инфраструктуры клуба, базы, стадиона… Думаю, здесь «Колос» входит в Топ-3 Украины. Условия и тренировочные поля очень высокого качества. Здесь все есть для футболистов, чтобы мы тренировались и давали результат для клуба и болельщиков».

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