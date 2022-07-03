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  4. ФОТО. Последние дни отпуска. Роналду с семьей отдыхает на яхте
Англия
03 июля 2022, 05:26 |
164
0

ФОТО. Последние дни отпуска. Роналду с семьей отдыхает на яхте

Вскоре португалец начнет подготовку к новому сезону

03 июля 2022, 05:26 |
164
0
ФОТО. Последние дни отпуска. Роналду с семьей отдыхает на яхте
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вместе со своей женой Джорджиной и сыном отдыхает на яхте на Майорке.

Уже на следующей неделе португалец должен присоединиться к манчестерскому клубу и начать подготовку к новому сезону.

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Источник The Sun
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