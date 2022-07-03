Англия03 июля 2022, 05:26 |
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ФОТО. Последние дни отпуска. Роналду с семьей отдыхает на яхте
Вскоре португалец начнет подготовку к новому сезону
03 июля 2022, 05:26 |
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вместе со своей женой Джорджиной и сыном отдыхает на яхте на Майорке.
Уже на следующей неделе португалец должен присоединиться к манчестерскому клубу и начать подготовку к новому сезону.
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