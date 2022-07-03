ФОТО. Последние дни отпуска. Роналду с семьей отдыхает на яхте

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вместе со своей женой Джорджиной и сыном отдыхает на яхте на Майорке.

Уже на следующей неделе португалец должен присоединиться к манчестерскому клубу и начать подготовку к новому сезону.