Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монца арендовала Сенси у Интера
Италия
03 июля 2022, 04:58 |
32
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монца арендовала Сенси у Интера

Новичок Серии А усиливает состав

03 июля 2022, 04:58 |
32
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монца арендовала Сенси у Интера

«Монца» объявила об аренде полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона Сенси провел на правах аренды в «Сампдории», за которую провел 11 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что новичок Серии А активно работает над усилением состава.

По теме:
Ворскла отозвала полузащитника из аренды в белорусском клубе
Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро
Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника
Монца Стефано Сенси Интер Милан трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Монца
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
Футбол | 02 июля 2022, 19:24 0
Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии

Третий матч киевлян на сборе

Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Бокс | 02 июля 2022, 17:31 7
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса

Опытный боксер уступил по очкам

Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Футбол | 02.07.2022, 06:23
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Футбол | 02.07.2022, 10:31
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
Теннис | 02.07.2022, 23:45
Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
01.07.2022, 11:30 8
Теннис
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
01.07.2022, 03:35 1
Другие виды
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
01.07.2022, 05:23
Футбол
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
01.07.2022, 20:57 5
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
01.07.2022, 13:27 1
Футбол
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
01.07.2022, 23:52 2
Футбол
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
02.07.2022, 22:07 1
Футбол
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
01.07.2022, 22:40
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем