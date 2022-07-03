ОФИЦИАЛЬНО. Монца арендовала Сенси у Интера

«Монца» объявила об аренде полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона Сенси провел на правах аренды в «Сампдории», за которую провел 11 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что новичок Серии А активно работает над усилением состава.