Италия03 июля 2022, 04:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Монца арендовала Сенси у Интера
Новичок Серии А усиливает состав
03 июля 2022, 04:58 |
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«Монца» объявила об аренде полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Вторую половину прошлого сезона Сенси провел на правах аренды в «Сампдории», за которую провел 11 матчей и забил 1 гол.
Отметим, что новичок Серии А активно работает над усилением состава.
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