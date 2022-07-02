Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Австралийцы проводят отличный турнир
В субботу состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.
Уимблдон. Третий раунд
Нижняя часть сетки
Кристиан Гарин – Дженсон Бруксби [29] – 6:2, 6:3, 1:6, 6:4
Алекс де Минаур [19] – Лиам Броди [WC] – 6:3, 6:4, 7:5
Брэндон Накашима – Даниэль Элахи Галан – 6:4, 6:4, 6:1
Ник Кирьос – Стефанос Циципас [4] – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7)
Джейсон Кублер [Q] – Джек Сок [Q] – 6:2, 4:6, 5:7, 7:6(4), 6:3
Тэйлор Фриц [11] – Алекс Молчан – 6:4, 6:1, 7:6(3)
Ботик ван де Зандхулп [21] – Ришар Гаске – 7:5, 2:6, 7:6(7), 6:1
Рафаэль Надаль [2] – Лоренцо Сонего [27] – 6:1, 6:2, 6:4
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тим Ван Рейтховен [WC]
Янник Синнер [10] – Карлос Алькарас [5]
Давид Гоффен – Фрэнсис Тиафо [23]
Кэмерон Норри [9] – Томми Пол [30]
Нижняя часть сетки
Кристиан Гарин – Алекс де Минаур [19]
Брэндон Накашима – Ник Кирьос
Джейсон Кублер [Q] – Тэйлор Фриц [11]
Ботик ван де Зандхулп [21] – Рафаэль Надаль [2]
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