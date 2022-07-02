Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон
02 июля 2022, 23:17 | Обновлено 02 июля 2022, 23:22
259
0

Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин

Австралийцы проводят отличный турнир

02 июля 2022, 23:17 | Обновлено 02 июля 2022, 23:22
259
0
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В субботу состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.

Уимблдон. Третий раунд

Нижняя часть сетки

 Кристиан Гарин –  Дженсон Бруксби [29] – 6:2, 6:3, 1:6, 6:4
 Алекс де Минаур [19] –  Лиам Броди [WC] – 6:3, 6:4, 7:5

 Брэндон Накашима –  Даниэль Элахи Галан – 6:4, 6:4, 6:1
 Ник Кирьос –  Стефанос Циципас [4] – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7)

 Джейсон Кублер [Q] –  Джек Сок [Q] – 6:2, 4:6, 5:7, 7:6(4), 6:3
 Тэйлор Фриц [11] –  Алекс Молчан – 6:4, 6:1, 7:6(3)

 Ботик ван де Зандхулп [21] –  Ришар Гаске – 7:5, 2:6, 7:6(7), 6:1
 Рафаэль Надаль [2] –  Лоренцо Сонего [27] – 6:1, 6:2, 6:4

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тим Ван Рейтховен [WC]
 Янник Синнер [10] –  Карлос Алькарас [5]

 Давид Гоффен –  Фрэнсис Тиафо [23]
 Кэмерон Норри [9] –  Томми Пол [30]

Нижняя часть сетки

 Кристиан Гарин –  Алекс де Минаур [19]
 Брэндон Накашима –  Ник Кирьос

 Джейсон Кублер [Q] –  Тэйлор Фриц [11]
 Ботик ван де Зандхулп [21] –  Рафаэль Надаль [2]

По теме:
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона
Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне
Давид Гоффен Томми Пол Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас Уимблдон-2022 Тим ван Рейтховен Кристиан Гарин Дженсон Бруксби Алекс де Минаур Брэндон Накашима Лиам Броди Даниэль Элахи Галан Ник Кирьос Стефанос Циципас Джейсон Кублер Джек Сок Тэйлор Фриц Алекс Молчан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Футбол | 02 июля 2022, 15:59 3
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там

Евгений Гриценко так и не сыграл в украинской Премьер-лиге

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Теннис | 02 июля 2022, 06:45 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля

В субботу на корты выйдут две представительницы Украины

Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
Бокс | 02.07.2022, 10:51
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
Катерина Байндл пробилась в финал 60-тысячника во Франции
Теннис | 02.07.2022, 17:57
Катерина Байндл пробилась в финал 60-тысячника во Франции
Катерина Байндл пробилась в финал 60-тысячника во Франции
Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Теннис | 02.07.2022, 17:42
Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
01.07.2022, 23:52 2
Футбол
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
01.07.2022, 15:10 14
Теннис
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
01.07.2022, 01:05 8
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
01.07.2022, 03:35 1
Другие виды
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
30.06.2022, 21:27
Футбол
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
02.07.2022, 06:23 3
Футбол
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
30.06.2022, 19:46 1
Теннис
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
30.06.2022, 17:11 7
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем