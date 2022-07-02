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  4. ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 21:27 | Обновлено 02 июля 2022, 22:01
2070
1

ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку

Главный тренер «Кривбасса» впервые решился на подобный шаг

02 июля 2022, 21:27 | Обновлено 02 июля 2022, 22:01
2070
1
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что после начала российского вторжения решился сделать патриотическую татуировку на правом плече.

«Я 56 лет прожил, не разрешал ни жене, ни детям делать тату. Когда пошел в ВСУ, что-то сработало на фоне патриотизма.

Россияне кричат, у кого видят тату, что это «нацисты-фашисты». Мне захотелось побыть «нацистом и фашистом», как они нас называют.

Жена была в шоке, но я уже сделал. Она не знала. Рисовали пять часов», – сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб российско-украинская война lifestyle
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 1
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pas2012
Така людина і такий тренер заслуговує колись очолити національну збірну України!Героям слава п.Юрій!
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