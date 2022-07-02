ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что после начала российского вторжения решился сделать патриотическую татуировку на правом плече.

«Я 56 лет прожил, не разрешал ни жене, ни детям делать тату. Когда пошел в ВСУ, что-то сработало на фоне патриотизма.

Россияне кричат, у кого видят тату, что это «нацисты-фашисты». Мне захотелось побыть «нацистом и фашистом», как они нас называют.

Жена была в шоке, но я уже сделал. Она не знала. Рисовали пять часов», – сказал Вернидуб.