Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка Анастасия Лопата успешно стартовала в рамках юниорского Уимблдона.

В первом круге украинка одолела Амелию Валигору из Бельгии.

Уимблдон. Первый круг юниорского разряда

Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия) – 7:6(0), 6:4

Для 17-летней украинки это дебютное выступления в основной сетке юниорского мейджора.

Анастасия также выступит и в парном разряде в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции.