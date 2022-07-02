Уимблдон02 июля 2022, 21:02 |
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Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона
Украинка переиграла соперницу из Бельгии
02 июля 2022, 21:02 |
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Украинская теннисистка Анастасия Лопата успешно стартовала в рамках юниорского Уимблдона.
В первом круге украинка одолела Амелию Валигору из Бельгии.
Уимблдон. Первый круг юниорского разряда
Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия) – 7:6(0), 6:4
Для 17-летней украинки это дебютное выступления в основной сетке юниорского мейджора.
Анастасия также выступит и в парном разряде в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции.
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