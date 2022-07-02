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  4. Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона
Уимблдон
02 июля 2022, 21:02 |
335
0

Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона

Украинка переиграла соперницу из Бельгии

02 июля 2022, 21:02 |
335
0
Анастасия Лопата стартовала с победы в рамках юниорского Уимблдона
ФТУ. Анастасия Лопата

Украинская теннисистка Анастасия Лопата успешно стартовала в рамках юниорского Уимблдона.

В первом круге украинка одолела Амелию Валигору из Бельгии. 

Уимблдон. Первый круг юниорского разряда
Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия) – 7:6(0), 6:4

Для 17-летней украинки это дебютное выступления в основной сетке юниорского мейджора.

Анастасия также выступит и в парном разряде в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции.

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Анастасия Лопата Уимблдон-2022 Амелия Валигора
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Источник Sport.ua
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