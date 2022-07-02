Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июля украинская в третьем раунде Уимблдона встретятся четвертый номер посева Стефанос Циципас и скандальный австралиец Ник Кирьос.

Время начала матча – 20:00 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против 20-летнего американца Брендона Накашимы.