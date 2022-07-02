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  4. Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
02 июля 2022, 20:05 | Обновлено 02 июля 2022, 20:06
171
0

Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Уимблдона

02 июля 2022, 20:05 | Обновлено 02 июля 2022, 20:06
171
0
Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Второго июля украинская в третьем раунде Уимблдона встретятся четвертый номер посева Стефанос Циципас и скандальный австралиец Ник Кирьос.

Время начала матча – 20:00 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против 20-летнего американца Брендона Накашимы.

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Ник Кирьос Стефанос Циципас смотреть онлайн Уимблдон-2022
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Источник Setanta Sports Ukraine
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