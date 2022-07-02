Уимблдон02 июля 2022, 20:05 | Обновлено 02 июля 2022, 20:06
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Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Уимблдона
02 июля 2022, 20:05 | Обновлено 02 июля 2022, 20:06
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Второго июля украинская в третьем раунде Уимблдона встретятся четвертый номер посева Стефанос Циципас и скандальный австралиец Ник Кирьос.
Время начала матча – 20:00 по Киеву.
В следующем круге победитель сразится против 20-летнего американца Брендона Накашимы.
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