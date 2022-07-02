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Пляжный футбол
02 июля 2022, 19:20 | Обновлено 02 июля 2022, 19:26
518
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании

Имеем два поражения на старте

02 июля 2022, 19:20 | Обновлено 02 июля 2022, 19:26
518
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
УАФ

Сегодня во втором поединке отборочного турнира Евролиги-2022 женская сборная Украины по пляжному футболу играла с командой Испании.

После вчерашнего досадного поражения от третьего номера рейтинга BSWW, сборной Англии (3:4), подопечные Юрия Клименко в португальском Назаре встречались с еще более грозным соперником — первой командой мира, Испанией.

Украинки оказывали достойное сопротивление фавориту, однако завоевать первые очки в этом турнире им все же не удалось. Пропустив по одному мячу в каждом из периодов, наши девушки смогли ответить лишь одним точным ударом — в исполнении Юлии Костюк.

В итоге 1:3 – поражение сборной Украины.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Женщины. Дивизион А. 2-й тур

Испания - Украина - 3:1
Голы: Джесси (5), Лорена (22, 31) – Костюк (27).

Украина: Славич, Дехтярь, Гранат, Тихонова, Костюк, Клипаченко, Выпасняк, Василюк, Давыденко, Крамна.

Еще в одном матче сегодняшнего дня Англия в овертайме обыграла Чехию - 3:2. Сборные Португалии и Италии встретятся чуть позже.

Дивизион А

Англия, Испания, Португалия, Украина, Чехия, Италия.

01.07. 1 тур. Англия - Украина - 4:3

02.07. 2 тур. Испания - Украина - 3:1

03.07. 3 тур. Чехия - Украина. 13.15

Время начала матча – киевское.

Еще два поединка группового турнира Евролиги-2022 украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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