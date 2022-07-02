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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Мой последний контракт, решил поработать с отцом»
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 19:12 | Обновлено 02 июля 2022, 19:28
776
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Мой последний контракт, решил поработать с отцом»

Игрок перебрался в Кривой Рог

02 июля 2022, 19:12 | Обновлено 02 июля 2022, 19:28
776
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Мой последний контракт, решил поработать с отцом»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал переход в новую команду, где он сможет поработать со своим отцом Юрием Вернидубом.

Игрок считает, что его последний профессиональный контракт.

- Виталий, тебе, вероятно, не привыкать выступать под руководством твоего отца?

- Да, наверное, это мой последний контракт, и представился шанс поработать с отцом. Мы с ним долго общались. Я согласился, приняв его приглашение в «Кривбассе». Очень интересно снова вместе поработать после длительного перерыва.

– Ты – игрок с опытом. На этот аспект рассчитывал главный тренер, когда предлагал тебе перейти сюда?

– Да, он мне об этом говорил. Полагаю, это одна из моих сильных черт в настоящее время. Буду отдаваться за «Кривбасс» на все сто процентов. И также передавать свой опыт молодым ребятам.

– Было много разговоров, где именно играть этот чемпионат Украины. Какого мнения ты?

– Только в Украине. Полагаю, это правильное решение. Мы все думаем и молимся за наших ребят, защищающих Украину. Мы должны отдавать им какую-то частичку себя, чтобы они хотя бы немного отвлекались на тот футбол, который мы будем показывать.

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Кривбасс Кривой Рог Виталий Вернидуб Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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