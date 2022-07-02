Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне
Три представительницы Франции пробились в четвертый круг
В субботу состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.
Главным событием стал вылет первой ракетки мира Иги Свёнтек, у которой прервалась 37-матчевая выигрышная серия.
Также стоит отметить, что впервые с 2005 года в четвертом круге Уимблдона сыграет сразу три француженки.
Уимблдон. Третий раунд
Верхняя часть сетки
Ализе Корне – Ига Свёнтек [1] – 6:4, 6:2
Айла Томлянович – Барбора Крейчикова [13] – 2:6, 6:4, 6:3
Елена Рыбакина [17] – Циньвэнь Чжэн – 7:6(4), 7:5
Петра Мартич – Джессика Пегула [8] – 6:2, 7:6(5)
Паула Бадоса [4] – Петра Квитова [25] – 7:5, 7:6(4)
Симона Халеп [16] – Магдалена Френх – 6:4, 6:1
Аманда Анисимова [20] – Кори Гауфф [11] – 6:7(4), 6:2, 6:1
Армони Тан – Кэти Бултер [WC] – 6:1, 6:1
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ализе Корне – Айла Томлянович
Елена Рыбакина [17] – Петра Мартич
Паула Бадоса [4] – Симона Халеп [16]
Аманда Анисимова [20] – Армони Тан
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова – Каролин Гарсия
Элиза Мертенс [24] – Онс Жабер [3]
Татьяна Мария – Алена Остапенко [12]
Хезер Уотсон – Юле Нимайер
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