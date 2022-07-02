Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне

В субботу состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.

Главным событием стал вылет первой ракетки мира Иги Свёнтек, у которой прервалась 37-матчевая выигрышная серия.

Также стоит отметить, что впервые с 2005 года в четвертом круге Уимблдона сыграет сразу три француженки.

Уимблдон. Третий раунд

Верхняя часть сетки

Ализе Корне – Ига Свёнтек [1] – 6:4, 6:2

Айла Томлянович – Барбора Крейчикова [13] – 2:6, 6:4, 6:3

Елена Рыбакина [17] – Циньвэнь Чжэн – 7:6(4), 7:5

Петра Мартич – Джессика Пегула [8] – 6:2, 7:6(5)

Паула Бадоса [4] – Петра Квитова [25] – 7:5, 7:6(4)

Симона Халеп [16] – Магдалена Френх – 6:4, 6:1

Аманда Анисимова [20] – Кори Гауфф [11] – 6:7(4), 6:2, 6:1

Армони Тан – Кэти Бултер [WC] – 6:1, 6:1

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ализе Корне – Айла Томлянович

Елена Рыбакина [17] – Петра Мартич

Паула Бадоса [4] – Симона Халеп [16]

Аманда Анисимова [20] – Армони Тан

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова – Каролин Гарсия

Элиза Мертенс [24] – Онс Жабер [3]

Татьяна Мария – Алена Остапенко [12]

Хезер Уотсон – Юле Нимайер