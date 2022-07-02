Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне
Уимблдон
02 июля 2022, 20:20 | Обновлено 02 июля 2022, 20:28
211
0

Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне

Три представительницы Франции пробились в четвертый круг

02 июля 2022, 20:20 | Обновлено 02 июля 2022, 20:28
211
0
Успех француженок. Стали известны все участницы 1/8 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

В субботу состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.

Главным событием стал вылет первой ракетки мира Иги Свёнтек, у которой прервалась 37-матчевая выигрышная серия.

Также стоит отметить, что впервые с 2005 года в четвертом круге Уимблдона сыграет сразу три француженки.

Уимблдон. Третий раунд

Верхняя часть сетки

 Ализе Корне –  Ига Свёнтек [1] – 6:4, 6:2
 Айла Томлянович –  Барбора Крейчикова [13] – 2:6, 6:4, 6:3

 Елена Рыбакина [17] –  Циньвэнь Чжэн – 7:6(4), 7:5
 Петра Мартич –  Джессика Пегула [8] – 6:2, 7:6(5)

 Паула Бадоса [4] –  Петра Квитова [25] – 7:5, 7:6(4)
 Симона Халеп [16] –  Магдалена Френх – 6:4, 6:1

 Аманда Анисимова [20] –  Кори Гауфф [11] – 6:7(4), 6:2, 6:1
 Армони Тан –  Кэти Бултер [WC] – 6:1, 6:1

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Ализе Корне –  Айла Томлянович
 Елена Рыбакина [17] –  Петра Мартич

 Паула Бадоса [4] –  Симона Халеп [16]
 Аманда Анисимова [20] –  Армони Тан

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Каролин Гарсия
 Элиза Мертенс [24] –  Онс Жабер [3]

 Татьяна Мария –  Алена Остапенко [12]
 Хезер Уотсон –  Юле Нимайер

По теме:
Ник Кирьос – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Леся ЦУРЕНКО: «Русские счастливы, когда украинцы умирают от их армии»
Каролин Гарсия Мария Боузкова Элиза Мертенс Онс Жабер Диан Парри Уимблдон-2022 Хезер Уотсон Татьяна Мария Алена Остапенко Юле Нимайер Ига Свёнтек Ализе Корне Айла Томлянович Барбора Крейчикова Чжэн Циньвэнь Елена Рыбакина Петра Мартич Джессика Пегула Паула Бадоса Петра Квитова Симона Халеп Магдалена Френх Аманда Анисимова Кори Гауфф Армони Тан Кэти Бултер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Теннис | 02 июля 2022, 06:45 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля

В субботу на корты выйдут две представительницы Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера
Футбол | 02 июля 2022, 12:35 5
ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера

Армянский хавбек покинул «Рому»

Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Футбол | 01.07.2022, 23:06
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Баскетбол | 01.07.2022, 22:40
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винуса
Теннис | 02.07.2022, 04:59
Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винуса
Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винуса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
01.07.2022, 01:05 8
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
01.07.2022, 03:35 1
Другие виды
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
01.07.2022, 06:23
Война
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
02.07.2022, 15:59 3
Футбол
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
30.06.2022, 23:23
Другие виды
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
30.06.2022, 18:56 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
01.07.2022, 13:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем