УПЛ разрешила некоторым клубам проводить матчи сезона вне Украины
Но только до завершения их еврокубкового пути
По информации Футбол 1, УПЛ дала разрешение командам, которые представляют Украины в еврокубках, проводить некоторых матчи сезона УПЛ в других странах.
Но это касается только матчей еврокубковых команд между собой. То есть «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря» и «Днепр-1» смогут проводить в другой стране поединки УПЛ только друг с другом.
И это правило распространяется только на время участия в еврокубках. Если команда вылетает, то далее она должна играть УПЛ в Украине.
Сезон УПЛ планируют начать в 20-х числах августа.
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