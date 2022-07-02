УПЛ разрешила некоторым клубам проводить матчи сезона вне Украины

По информации Футбол 1, УПЛ дала разрешение командам, которые представляют Украины в еврокубках, проводить некоторых матчи сезона УПЛ в других странах.

Но это касается только матчей еврокубковых команд между собой. То есть «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря» и «Днепр-1» смогут проводить в другой стране поединки УПЛ только друг с другом.

И это правило распространяется только на время участия в еврокубках. Если команда вылетает, то далее она должна играть УПЛ в Украине.

Сезон УПЛ планируют начать в 20-х числах августа.