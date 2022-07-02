Украина. Премьер лига02 июля 2022, 17:13 |
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Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника
Джеймс Тарковски перебрался в Ливерпуль
02 июля 2022, 17:13 |
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Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски. 29-летний игрок покинул «Бернли» и перешел в новую команду свободным агентом.
Контракт подписан на 4 года.
В прошлом сезоне центральный защитник провел 37 матчей и забил 1 гол. Отыграл 2 матча за сборную Англии.
👋 @Tarky19 pic.twitter.com/djyTX94QDg— Everton (@Everton) July 2, 2022
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