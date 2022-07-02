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  4. Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 17:13 |
406
0

Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника

Джеймс Тарковски перебрался в Ливерпуль

02 июля 2022, 17:13 |
406
0
Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника
twitter.com/Everton

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски. 29-летний игрок покинул «Бернли» и перешел в новую команду свободным агентом.

Контракт подписан на 4 года.

В прошлом сезоне центральный защитник провел 37 матчей и забил 1 гол. Отыграл 2 матча за сборную Англии.
 

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Эвертон Джеймс Тарковски трансферы АПЛ трансферы
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Источник ФК Эвертон
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