Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал опытного защитника

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски. 29-летний игрок покинул «Бернли» и перешел в новую команду свободным агентом.

Контракт подписан на 4 года.

В прошлом сезоне центральный защитник провел 37 матчей и забил 1 гол. Отыграл 2 матча за сборную Англии.

