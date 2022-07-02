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  4. ФОТО. В стиле милитари. Верес показал эскиз формы нового сезона
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 16:50 |
589
0

ФОТО. В стиле милитари. Верес показал эскиз формы нового сезона

Клуб хочет поблагодарить ВСУ

02 июля 2022, 16:50 |
589
0
ФОТО. В стиле милитари. Верес показал эскиз формы нового сезона
veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес» показал, как будет выглядеть форма команды в новом сезоне. Было решено использовать так называемый «пиксель» и сделать экипировку в стиле милитари.

Так клуб хочет поблагодарить защитников Украины в войне против рф.

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Источник ФК Верес
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