Украина. Премьер лига02 июля 2022, 16:50 |
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ФОТО. В стиле милитари. Верес показал эскиз формы нового сезона
Клуб хочет поблагодарить ВСУ
02 июля 2022, 16:50 |
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Клуб УПЛ «Верес» показал, как будет выглядеть форма команды в новом сезоне. Было решено использовать так называемый «пиксель» и сделать экипировку в стиле милитари.
Так клуб хочет поблагодарить защитников Украины в войне против рф.
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