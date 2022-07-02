Лига чемпионов02 июля 2022, 15:12 |
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Рефери из Швеции. Стало известно, кто обслужит матч Динамо - Фенербахче
Главный арбитр - Гленн Нюберг
02 июля 2022, 15:12 |
348
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Стала известна бригада арбитров, которые будут работать во время первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - «Фенербахче».
Все арбитры – из Швеции. Главный арбитр – Гленн Нюберг. С украинскими клубами и сборными 33-летний судья еще не пересекался.
Игра состоится 20 июля, в польском городе Лодзь. Номинальным хозяином поля будет «Динамо».
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