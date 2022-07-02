Рефери из Швеции. Стало известно, кто обслужит матч Динамо - Фенербахче

Стала известна бригада арбитров, которые будут работать во время первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - «Фенербахче».

Все арбитры – из Швеции. Главный арбитр – Гленн Нюберг. С украинскими клубами и сборными 33-летний судья еще не пересекался.

Игра состоится 20 июля, в польском городе Лодзь. Номинальным хозяином поля будет «Динамо».