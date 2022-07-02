Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 рассмотрит вариант с арендой Супряги
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 14:48 |
594
2

Днепр-1 рассмотрит вариант с арендой Супряги

Форвард может вернуться в Днепр

02 июля 2022, 14:48 |
594
2
Днепр-1 рассмотрит вариант с арендой Супряги
uaf.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» не против вернуть в состав форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

Клуб готов взять его аренду, если молодой игрок снова не сможет закрепиться в киевской команде.

Супряга вторую часть минувшего сезона безуспешно провел в «Сампдории», но теперь вернулся с «Динамо», где готовится к старту сезона.

Сам «Днепр-1» может продать форварда Артема Довбика.

По теме:
Рефери из Швеции. Стало известно, кто обслужит матч Динамо - Фенербахче
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном
Владислав Супряга Динамо Киев Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ
Футбол | 02 июля 2022, 09:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ

Нидерландский футболист выступал за «Барселону» в аренде из «Севильи»

Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Баскетбол | 01 июля 2022, 22:40 0
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу

Испания разгромила Северную Македонию в квалификации чемпионата мира

Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Футбол | 02.07.2022, 11:51
Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 01.07.2022, 23:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Футзал | 01.07.2022, 20:50
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Только с правом играть против своей команды,а иначе нахрен нужны эти аренды, которые заведома ослабляют команду в играх с арендодателями.
Ответить
+2
Remark
Отличный вариант!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
30.06.2022, 17:11 6
Авто/мото
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
02.07.2022, 06:23 3
Футбол
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
30.06.2022, 23:23
Другие виды
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
01.07.2022, 01:05 8
Футбол
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
01.07.2022, 06:23
Война
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
30.06.2022, 18:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем