Днепр-1 рассмотрит вариант с арендой Супряги

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» не против вернуть в состав форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

Клуб готов взять его аренду, если молодой игрок снова не сможет закрепиться в киевской команде.

Супряга вторую часть минувшего сезона безуспешно провел в «Сампдории», но теперь вернулся с «Динамо», где готовится к старту сезона.

Сам «Днепр-1» может продать форварда Артема Довбика.