Украина. Премьер лига02 июля 2022, 14:48 |
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Днепр-1 рассмотрит вариант с арендой Супряги
Форвард может вернуться в Днепр
02 июля 2022, 14:48 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» не против вернуть в состав форварда «Динамо» Владислава Супрягу.
Клуб готов взять его аренду, если молодой игрок снова не сможет закрепиться в киевской команде.
Супряга вторую часть минувшего сезона безуспешно провел в «Сампдории», но теперь вернулся с «Динамо», где готовится к старту сезона.
Сам «Днепр-1» может продать форварда Артема Довбика.
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Комментарии 2
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Только с правом играть против своей команды,а иначе нахрен нужны эти аренды, которые заведома ослабляют команду в играх с арендодателями.
Отличный вариант!
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