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  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Перед Кривбассом будут стоять высокие задачи»
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 14:14 |
117
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Перед Кривбассом будут стоять высокие задачи»

Хавбек – о переходе в «Кривбасс»

02 июля 2022, 14:14 |
117
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Перед Кривбассом будут стоять высокие задачи»
ФК Заря Луганск. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник Дмитрий Хомченовский прокомментировал свой переход в «Кривбасс»:

– Что для тебя переход в «Кривбасс» - новый вызов в карьере или нечто особенное?
– Конечно, особенное. Именно здесь я начинал свой большой путь, поэтому возвращение сюда – это особый для меня момент. Тем более, зная Юрия Вернидуба, не сомневаюсь, что перед «Кривбассом» будут стоять высокие задачи.

– Ты выбрал номер 10. А под каким номером играл здесь раньше? И что тебе «десятка», ведь от игрока под этим номером всегда ожидают особой игры?
– Честно говоря, не помню, под каким номером я здесь начинал (под №37 –прим.). Это было очень давно. Да, номер 10 – знаменательный номер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы этот номер в «Кривбассе» всем запомнился.

– Ты перешел в «Кривбасс», к дебютанту УПЛ, из клуба, который выступал в Лиге Европы. Прокомментируй свой выбор.
– Во-первых, хочу поздравить «Кривбасс» с возвращением в УПЛ. Что касается выбора, то так сложилась футбольная жизнь: там дороги разошлись, а из «Кривбасса» поступило предложение. Я не думал ни секунды, сразу ответил «да».

– Можно ли твой переход в «Кривбасс» связывать с новым главным тренером Юрием Вернидубом?
– Да. Присутствие здесь Юрия Николаевича сыграло большую роль при переходе.

– Как проходили переговоры: быстро договорились?
– Переговоры проходили где-то одну минуту: Юрий Николаевич позвонил по телефону и сразу все решили. Все произошло очень быстро.

– Футбол в Украине на данный момент: здесь или за границей? Какое у тебя мнение?
– Чемпионат Украины должен проходить исключительно в Украине, ведь мы такие же люди, как и все остальные. Поэтому, считаю, это решение верно. Хочется, чтобы украинцы в это тяжелое для страны время отвлеклись, хотя бы немного.

– Уже почувствовал, что «Кривбасс» - это большая семья?
– С большинством ребят я уже знаком. Потому никаких проблем с адаптацией не будет. Команда приняла очень хорошо.

– Поделись ожиданиями от выступления в красно-белой футболке в новом сезоне УПЛ?
– Думаю, мои личные цели и цели клуба совпадают: только вперед, вверх к самым высоким местам. Уверен, что с Юрием Вернидубом команда не будет ставить задачу просто закрепиться в УПЛ.

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Источник ФК Кривбасс
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