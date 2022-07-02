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  4. ВИДЕО. Шахтер сыграет с Аяксом, Маркос в Лацио, ставим на Кириоса
Италия
02 июля 2022, 13:30 | Обновлено 02 июля 2022, 13:34
210
0

ВИДЕО. Шахтер сыграет с Аяксом, Маркос в Лацио, ставим на Кириоса

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 июля 2022, 13:30 | Обновлено 02 июля 2022, 13:34
210
0
ВИДЕО. Шахтер сыграет с Аяксом, Маркос в Лацио, ставим на Кириоса
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Влахович сменил игровой номер в Ювентусе
2. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
3. Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом
4. Вратаря сборной России по хоккею пытаются мобилизовать
5. Прогноз матча Циципас - Кириос

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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