Италия02 июля 2022, 13:30 | Обновлено 02 июля 2022, 13:34
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ВИДЕО. Шахтер сыграет с Аяксом, Маркос в Лацио, ставим на Кириоса
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 июля 2022, 13:30 | Обновлено 02 июля 2022, 13:34
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1. Влахович сменил игровой номер в Ювентусе
2. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
3. Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом
4. Вратаря сборной России по хоккею пытаются мобилизовать
5. Прогноз матча Циципас - Кириос
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