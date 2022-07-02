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  4. ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А
Италия
02 июля 2022, 13:20 |
746
1

ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А

Украинский хавбек «Аталанты» оказался среди лучших

02 июля 2022, 13:20 |
746
1
ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Серия А составила рейтинг топ-30 лучших голевых передач прошлого сезона чемпионата Италии. Четвертое место занял ассист украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на Марио Пашалича в матче против «Салернитаны» в 35-м туре:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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3 місце Берарді - нічого особливого. 2 місце Луіс Альберто - то очікувана передача, просто виконана нестандартно. 1 Альваро Мората - хіба цей ассист задумувався? Просто так сталося, чисте везіння. Тому, на мою думку, ассист Маліни найкращий! Тонесенький пас майже на пів поля, розрізав весь півзахист та захист суперника, покотив наче кулю у більярді, вишукано і абсолютно непередбачувано, і саме головне те, що Руслан все це задумав і дуже майстерно виконав. Топ рівень.
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