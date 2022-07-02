ВИДЕО. Пас Малиновского – в топ-5 ассистов сезона в Серии А

Серия А составила рейтинг топ-30 лучших голевых передач прошлого сезона чемпионата Италии. Четвертое место занял ассист украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на Марио Пашалича в матче против «Салернитаны» в 35-м туре: