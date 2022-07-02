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  4. ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма пробуют корейские блюда
Англия
02 июля 2022, 12:21 |
227
0

ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма пробуют корейские блюда

Футболисты «Шпор» попробовали немного экзотики

02 июля 2022, 12:21 |
227
0
ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма пробуют корейские блюда
Getty Images/Global Images Ukraine

В этом видео Эрик Дайер, Сон Хын Мин, Уго Льорис и Пьер-Эмиль Хойбьерг будут пробовать корейские блюда, а именно мраморную говядину, приготовленную на гриле.

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Источник Sport.ua
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