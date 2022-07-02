Англия02 июля 2022, 12:21 |
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ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма пробуют корейские блюда
Футболисты «Шпор» попробовали немного экзотики
02 июля 2022, 12:21 |
227
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В этом видео Эрик Дайер, Сон Хын Мин, Уго Льорис и Пьер-Эмиль Хойбьерг будут пробовать корейские блюда, а именно мраморную говядину, приготовленную на гриле.
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