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Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 07:55 | Обновлено 02 июля 2022, 08:05
329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с капитаном команды

Алексей Довгий и клуб не подписали новое соглашение, когда истек контракт

02 июля 2022, 07:55 | Обновлено 02 июля 2022, 08:05
329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с капитаном команды
ФК Львов. Алексей Довгий

ФК «Львов» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Алексеем Довгим.

Старый контракт 32-летнего игрока истек, а новый договор сторонами подписанне был.

Довгий играл во Львове с января 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 3 гола.

За свою карьеру Довгий также выступал за клубы: Динамо-2, ЦСКА Киев, Волынь Луцк, Александрия, Мариуполь, Металлист Харьков, Ворскла Полтава, Сталь Каменское.

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Источник ФК Львов
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