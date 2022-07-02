ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с капитаном команды

ФК «Львов» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Алексеем Довгим.

Старый контракт 32-летнего игрока истек, а новый договор сторонами подписанне был.

Довгий играл во Львове с января 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 3 гола.

За свою карьеру Довгий также выступал за клубы: Динамо-2, ЦСКА Киев, Волынь Луцк, Александрия, Мариуполь, Металлист Харьков, Ворскла Полтава, Сталь Каменское.