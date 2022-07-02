Украина. Премьер лига02 июля 2022, 07:55 | Обновлено 02 июля 2022, 08:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с капитаном команды
Алексей Довгий и клуб не подписали новое соглашение, когда истек контракт
02 июля 2022, 07:55 | Обновлено 02 июля 2022, 08:05
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ФК «Львов» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Алексеем Довгим.
Старый контракт 32-летнего игрока истек, а новый договор сторонами подписанне был.
Довгий играл во Львове с января 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 3 гола.
За свою карьеру Довгий также выступал за клубы: Динамо-2, ЦСКА Киев, Волынь Луцк, Александрия, Мариуполь, Металлист Харьков, Ворскла Полтава, Сталь Каменское.
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