ОФИЦИАЛЬНО. Нант для еврокубков усилился опытным полузащитником

Французский «Нант» официально сообщил о трансфере из «Уотфорда» хавбека Муссы Сиссоко.

Опытный 32-летний полузащитник подписал соглашение на 2 сезона, до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро.

«Канарейки» проводят усиление состава, так как сыграют в Лиге Европы 2022/23 за счет победы в Кубке Франции 2021/22.

В минувшем сезоне Сиссоко за «Уотфорд» провел 36 матчей и забил 2 гола, а его клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип. В Английской Премьер-лиге Мусса также играл за «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

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Suivez la présentation de @MoussaSissoko, première recrue du mercato estival nantais 😉👇 — FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022