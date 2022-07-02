ОФИЦИАЛЬНО. Нант для еврокубков усилился опытным полузащитником
Мусса Сиссоко перешел из «Уотфорда» и подписал контракт до лета 2024 года
Французский «Нант» официально сообщил о трансфере из «Уотфорда» хавбека Муссы Сиссоко.
Опытный 32-летний полузащитник подписал соглашение на 2 сезона, до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро.
«Канарейки» проводят усиление состава, так как сыграют в Лиге Европы 2022/23 за счет победы в Кубке Франции 2021/22.
В минувшем сезоне Сиссоко за «Уотфорд» провел 36 матчей и забил 2 гола, а его клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип. В Английской Премьер-лиге Мусса также играл за «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
🟡 𝗖𝗢𝗡𝗙' 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 !— FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022
Suivez la présentation de @MoussaSissoko, première recrue du mercato estival nantais 😉👇
🤩🤩🤩🔰#Moussa17 I #OnEstNantes pic.twitter.com/PZ1Gj1aqoQ— FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022
🔝🔥 𝗦𝗜𝗦𝗦𝗢𝗞𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗔𝗜𝗦 !!!— FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022
Le @FCNantes et le @WatfordFC ont trouvé un accord pour le transfert de @MoussaSissoko !
Le milieu de terrain s'est engagé en faveur des Canaris, jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙌
𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗠𝗼𝘂𝘀𝘀𝗮 🥰💛💚 pic.twitter.com/dzJfAlsSl9
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