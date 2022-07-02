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Франция
02 июля 2022, 08:59 | Обновлено 02 июля 2022, 09:11
224
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нант для еврокубков усилился опытным полузащитником

Мусса Сиссоко перешел из «Уотфорда» и подписал контракт до лета 2024 года

02 июля 2022, 08:59 | Обновлено 02 июля 2022, 09:11
224
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нант для еврокубков усилился опытным полузащитником
ФК Нант. Мусса Сиссоко

Французский «Нант» официально сообщил о трансфере из «Уотфорда» хавбека Муссы Сиссоко.

Опытный 32-летний полузащитник подписал соглашение на 2 сезона, до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро.

«Канарейки» проводят усиление состава, так как сыграют в Лиге Европы 2022/23 за счет победы в Кубке Франции 2021/22.

В минувшем сезоне Сиссоко за «Уотфорд» провел 36 матчей и забил 2 гола, а его клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип. В Английской Премьер-лиге Мусса также играл за «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

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Мусса Сиссоко Уотфорд Нант трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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Источник ФК Нант
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