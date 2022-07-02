ОФИЦИАЛЬНО. Известный полузащитник вернулся из Баварии в Лион

Полузащитник Корентен Толиссо официально вернулся из немецкой «Баварии» в французский «Лион» на правах свободного агента.

Французский футболист подписал с «Лионом» контракт сроком на 5 лет, до июня 2027 года.

Будучи является воспитанником «Лиона», хавбек выступал за родной клуб до 2017 года, а затем перешел в «Баварию» за 41,5 млн евро.

Клуб из Мюнхена недавно сообщил, что 27-летний игрок покинул команду свободным агентом.

В сезоне 2021/22 Толиссо забил 3 гола в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах. В составе «Баварии» Толиссо завоевал 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

