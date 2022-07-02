ОФИЦИАЛЬНО. Известный полузащитник вернулся из Баварии в Лион
Корентен Толиссо подписал с «Лионом» контракт на 5 лет, до июня 2027 года
Полузащитник Корентен Толиссо официально вернулся из немецкой «Баварии» в французский «Лион» на правах свободного агента.
Французский футболист подписал с «Лионом» контракт сроком на 5 лет, до июня 2027 года.
Будучи является воспитанником «Лиона», хавбек выступал за родной клуб до 2017 года, а затем перешел в «Баварию» за 41,5 млн евро.
Клуб из Мюнхена недавно сообщил, что 27-летний игрок покинул команду свободным агентом.
В сезоне 2021/22 Толиссо забил 3 гола в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах. В составе «Баварии» Толиссо завоевал 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.
👕 𝘾𝙤𝙘𝙤 ✖️𝙅𝙈𝘼 🦁#Tolisso2027 pic.twitter.com/LwxUwpUzHk— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) July 1, 2022
😁 #FridayFeeling 🦁#Tolisso2027 pic.twitter.com/ANmmtWCa8q— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) July 1, 2022
Other clubs calling: @OL_English calling: pic.twitter.com/r3VwHyQOMK— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 1, 2022
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