Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 05:59 | Обновлено 02 июля 2022, 06:09
119
0

ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном

Защитник Владислав Дубинчак отпраздновал 24-й день рождения

02 июля 2022, 05:59 | Обновлено 02 июля 2022, 06:09
119
0
ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном
ФК Динамо Киев

Футболисты киевского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону, находясь на тренировочном сборе в Швейцарии.

В пятницу, 1 июля, «бело-синие» провели две тренировки. В утреннем приняли участие сборники и легионеры, продолжающие набирать форму. Тренировка оказалась очень интенсивной.

После утреннего занятия команда вернулась в гостиницу, собрала вещи и отправилась в путь – теперь киевляне будут базироваться в горной местности, недалеко от города Сьон. Здесь динамовцы будут находиться во время основной части сборов, и большинство спаррингов будет сыграно неподалеку.

Пообедав и отдохнув, команда отправилась на вечернюю тренировку. Перед началом поздравления с Днем рождения принимал Владислав Дубинчак, которому в этот день исполнилось 24 года. Партнеры по команде устроили имениннику традиционный «коридор», который в этот раз был намного длиннее обычного, ведь на сборе присутствуют 33 игрока.

Само занятие началось с пробежки и эффективной разминки, во время которой были задействованы фишки и конусы. Дальше игроки работали в интенсивном темпе в квадратах, держа или отбирая мяч. Команда отрабатывала точность передач, построение атак и налаживала сыгранность.

После приезда сборников и легионеров коллектив воссоединился, настроение у игроков боевое. При этом все разговоры, конечно же, о новостях из Украины. Все игроки исполнены печали и скорби в связи с событиями, произошедшими накануне ночью в Одесской области.

Матч «Сьон» – «Динамо» состоится 2 июля в 20:00 по киевскому времени.

ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном

По теме:
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Антон ЦАРЕНКО: «Беру пример с Шапаренко и Буяльского»
Сьон – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев фото тренировка учебно-тренировочные сборы Владислав Дубинчак день рождения Сьон - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
Футбол | 01 июля 2022, 12:46 1
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью

На родине их, конечно, ценили, но не ожидали слишком многого…

В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
Война | 01 июля 2022, 11:46 0
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения

Более 90 тысяч раненых

Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы
Теннис | 01.07.2022, 23:31
Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы
Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы
ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Футбол | 01.07.2022, 22:02
ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Теннис | 01.07.2022, 15:10
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
01.07.2022, 03:35
Другие виды
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
01.07.2022, 05:23
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
30.06.2022, 08:55 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
30.06.2022, 18:56 3
Бокс
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
30.06.2022, 04:39 4
Футбол
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
01.07.2022, 06:23
Война
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
30.06.2022, 16:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем