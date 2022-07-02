Футболисты киевского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону, находясь на тренировочном сборе в Швейцарии.

В пятницу, 1 июля, «бело-синие» провели две тренировки. В утреннем приняли участие сборники и легионеры, продолжающие набирать форму. Тренировка оказалась очень интенсивной.

После утреннего занятия команда вернулась в гостиницу, собрала вещи и отправилась в путь – теперь киевляне будут базироваться в горной местности, недалеко от города Сьон. Здесь динамовцы будут находиться во время основной части сборов, и большинство спаррингов будет сыграно неподалеку.

Пообедав и отдохнув, команда отправилась на вечернюю тренировку. Перед началом поздравления с Днем рождения принимал Владислав Дубинчак, которому в этот день исполнилось 24 года. Партнеры по команде устроили имениннику традиционный «коридор», который в этот раз был намного длиннее обычного, ведь на сборе присутствуют 33 игрока.

Само занятие началось с пробежки и эффективной разминки, во время которой были задействованы фишки и конусы. Дальше игроки работали в интенсивном темпе в квадратах, держа или отбирая мяч. Команда отрабатывала точность передач, построение атак и налаживала сыгранность.

После приезда сборников и легионеров коллектив воссоединился, настроение у игроков боевое. При этом все разговоры, конечно же, о новостях из Украины. Все игроки исполнены печали и скорби в связи с событиями, произошедшими накануне ночью в Одесской области.

Матч «Сьон» – «Динамо» состоится 2 июля в 20:00 по киевскому времени.

ФОТО. Динамо провело в Швейцарии две тренировки перед матчем со Сьоном