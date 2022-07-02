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  4. Антон ЦАРЕНКО: «Беру пример с Шапаренко и Буяльского»
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 05:35 | Обновлено 02 июля 2022, 06:27
221
0

Антон ЦАРЕНКО: «Беру пример с Шапаренко и Буяльского»

18-летний полузащитник – самый молодой футболист «Динамо» на сборах

02 июля 2022, 05:35 | Обновлено 02 июля 2022, 06:27
221
0
Антон ЦАРЕНКО: «Беру пример с Шапаренко и Буяльского»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник Антон Царенко, самый молодой футболист «Динамо» на сборах, рассказал об особенностях работы с первой командой киевлян.

– Антон, ты сыграл уже во втором благотворительном матче. Как чувствуешь себя в первой команде?

- Хочу поблагодарить, что взяли на сборы и дали шанс, которым постараюсь воспользоваться. Конечно, уровни молодежной и первой команды значительно отличаются. Постараюсь проявить себя как можно лучше. Упражнения хоть и новые для меня, но в этом и состоит развитие футболиста.

– С кого берешь пример в первой команде?

– Это Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

– Как приняли старшие ребята?

– Очень хорошо. Все шутят, в коллективе очень хорошая атмосфера – с этим нет никаких проблем. Естественно, хотелось бы остаться в первой команде и играть на таком уровне с такими игроками.

– Понятно, что результат на сборах имеет второстепенное значение. Но в матче с «Лозанной» команде не удалось проявить себя?

– Наверное, мы только набираем кондиции, поэтому, возможно, пока нет определенной сыгранности. К тому же поле было синтетическое, а не натуральное, что тоже сказалось. Но мы работаем над этим, чтобы в дальнейшем, в следующих матчах, проявить себя как можно лучше.

– Что ты хочешь сказать украинцам, которые сейчас защищают родную землю от российских захватчиков?

- Хочу поблагодарить каждого, кто защищает нас на фронте, по всей Украине. Я уже говорил, что они защищают нас на фронте, а мы, в свою очередь, стараемся защищать своих соотечественников на футбольном поле.

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Антон Царенко Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Николай Шапаренко Виталий Буяльский
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Источник ФК Динамо Киев
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