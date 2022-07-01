Уимблдон01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 01 июля 2022, 23:53
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
В субботу на корты выйдут две представительницы Украины
01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 01 июля 2022, 23:53
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Второго июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В четверг на корты выйдут две украинки, Анастасия Лопата стартует в юниорском турнире.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №17, второй запуск (не ранее 15:00)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Арианне Хартоно / Деми Схюрс (Нидерланды)
Корт №8, четвертый запуск (18:00*)
Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия)
*ориентировочное время
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