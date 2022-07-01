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  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Уимблдон
01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 01 июля 2022, 23:53
217
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля

В субботу на корты выйдут две представительницы Украины

01 июля 2022, 23:52 | Обновлено 01 июля 2022, 23:53
217
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Второго июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В четверг на корты выйдут две украинки, Анастасия Лопата стартует в юниорском турнире.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №17, второй запуск (не ранее 15:00)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Арианне Хартоно / Деми Схюрс (Нидерланды)

Корт №8, четвертый запуск (18:00*)
Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия)

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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