Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на второе июля

Второго июля продолжатся матчи на Уимблдоне. В четверг на корты выйдут две украинки, Анастасия Лопата стартует в юниорском турнире.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №17, второй запуск (не ранее 15:00)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Арианне Хартоно / Деми Схюрс (Нидерланды)

Корт №8, четвертый запуск (18:00*)

Анастасия Лопата (Украина) – Амелия Валигора (Бельгия)

*ориентировочное время

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