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  4. Уимблдон. Определилась половина участников четвертого круга у мужчин
Уимблдон
01 июля 2022, 21:20 |
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0

Уимблдон. Определилась половина участников четвертого круга у мужчин

Остановить Джоковича будет непросто

01 июля 2022, 21:20 |
295
0
Уимблдон. Определилась половина участников четвертого круга у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у мужчин.

Уимблдон. Третий раунд

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Миомир Кецманович [25] – 6:0, 6:3, 6:4
 Тим Ван Рейтховен [WC] –  Николоз Басилашвили [22] – 6:4, 6:3, 6:4

 Янник Синнер [10] –  Джон Изнер [20] – 6:4, 7:6(4), 6:3
 Карлос Алькарас [5] –  Оскар Отте [32] – 6:3, 6:1, 6:2

 Давид Гоффен –  Уго Умбер – 4:6, 7:5, 6:2, 7:5
 Фрэнсис Тиафо [23] –  Александр Бублик – 3:6, 7:6(1), 7:6(3), 6:4

 Кэмерон Норри [9] –  Стив Джонсон – 6:4, 6:1, 6:0
 Томми Пол [30] –  Иржи Веселы – 6:3, 6:2, 6:2

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тим Ван Рейтховен [WC]
 Янник Синнер [10] –  Карлос Алькарас [5]

 Давид Гоффен –  Фрэнсис Тиафо [23]
 Кэмерон Норри [9] –  Томми Пол [30]

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Уимблдон-2022 Новак Джокович Миомир Кецманович Тим ван Рейтховен Николоз Басилашвили Янник Синнер Джон Изнер Карлос Алькарас Оскар Отте Давид Гоффен Уго Умбер Фрэнсис Тиафо Александр Бублик Кэмерон Норри Стив Джонсон Томми Пол Иржи Веселы
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Источник Sport.ua
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