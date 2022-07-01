Уимблдон. Определилась половина участников четвертого круга у мужчин
Остановить Джоковича будет непросто
Состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у мужчин.
Уимблдон. Третий раунд
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Миомир Кецманович [25] – 6:0, 6:3, 6:4
Тим Ван Рейтховен [WC] – Николоз Басилашвили [22] – 6:4, 6:3, 6:4
Янник Синнер [10] – Джон Изнер [20] – 6:4, 7:6(4), 6:3
Карлос Алькарас [5] – Оскар Отте [32] – 6:3, 6:1, 6:2
Давид Гоффен – Уго Умбер – 4:6, 7:5, 6:2, 7:5
Фрэнсис Тиафо [23] – Александр Бублик – 3:6, 7:6(1), 7:6(3), 6:4
Кэмерон Норри [9] – Стив Джонсон – 6:4, 6:1, 6:0
Томми Пол [30] – Иржи Веселы – 6:3, 6:2, 6:2
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тим Ван Рейтховен [WC]
Янник Синнер [10] – Карлос Алькарас [5]
Давид Гоффен – Фрэнсис Тиафо [23]
Кэмерон Норри [9] – Томми Пол [30]
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