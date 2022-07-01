Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В поколении Шарана нет фальши»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев высказал свое мнение о главном тренере клуба Владимире Шаране.

– Он хороший тренер, очень хороший человек. Это то поколение, в котором нет фальши.

– Ты считаешь, что он хороший толчок даст «Минаю»?

– То, что я видел на тренировках – конечно. Все работали, старались и делали свою работу, - сказал Селезнев.