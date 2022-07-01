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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В поколении Шарана нет фальши»
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 17:50 | Обновлено 01 июля 2022, 18:16
348
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В поколении Шарана нет фальши»

Форвард «Миная» – о главном тренере

01 июля 2022, 17:50 | Обновлено 01 июля 2022, 18:16
348
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В поколении Шарана нет фальши»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев высказал свое мнение о главном тренере клуба Владимире Шаране.

– Он хороший тренер, очень хороший человек. Это то поколение, в котором нет фальши.

– Ты считаешь, что он хороший толчок даст «Минаю»?
– То, что я видел на тренировках – конечно. Все работали, старались и делали свою работу, - сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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