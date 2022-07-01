Ястремская на затяжном тай-брейке третьего сета проиграла парный матч

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В матче первого круга в дуэте с Далмой Галфи из Венгрии украинка проиграла швейцарско-австралийскому тандему Белинда Бенчич / Сторм Сандерс.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Даяна Ястремская / Далма Галфи – Белинда Бенчич / Сторм Сандерс – 2:6, 7:6(7), 6:7(16)

Отметим, что Даяна проиграла в первом круге одиночного разряда.