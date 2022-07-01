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  4. Ястремская на затяжном тай-брейке третьего сета проиграла парный матч
Уимблдон
01 июля 2022, 17:45 |
346
4

Ястремская на затяжном тай-брейке третьего сета проиграла парный матч

Двухдневная встреча в сумме продолжалась более двух с половиной часов

01 июля 2022, 17:45 |
346
4
Ястремская на затяжном тай-брейке третьего сета проиграла парный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В матче первого круга в дуэте с Далмой Галфи из Венгрии украинка проиграла швейцарско-австралийскому тандему Белинда Бенчич / Сторм Сандерс.

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Далма Галфи – Белинда Бенчич / Сторм Сандерс – 2:6, 7:6(7), 6:7(16)

Отметим, что Даяна проиграла в первом круге одиночного разряда.

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Белинда Бенчич Даяна Ястремская Сторм Сандерс Далма Галфи Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Sashamar
Шкода, але не можна закинути ні Даяні ні Марті. Зробили, що могли.
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0
Александр Науменко
Далмі треба швидше міняти партнершу.
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0
Fdail
Ладно, как обычно, в парном все надежды положены на сестёр Киченок
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0
Олександр Радченко
Кто мешал вместе играть в паре Ястремской и Костюк?Очень дружные украинки 
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0
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