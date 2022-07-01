Уимблдон01 июля 2022, 17:45 |
346
4
Ястремская на затяжном тай-брейке третьего сета проиграла парный матч
Двухдневная встреча в сумме продолжалась более двух с половиной часов
01 июля 2022, 17:45 |
346
4
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона.
В матче первого круга в дуэте с Далмой Галфи из Венгрии украинка проиграла швейцарско-австралийскому тандему Белинда Бенчич / Сторм Сандерс.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Далма Галфи – Белинда Бенчич / Сторм Сандерс – 2:6, 7:6(7), 6:7(16)
Отметим, что Даяна проиграла в первом круге одиночного разряда.
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Комментарии 4
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Шкода, але не можна закинути ні Даяні ні Марті. Зробили, що могли.
Далмі треба швидше міняти партнершу.
Ладно, как обычно, в парном все надежды положены на сестёр Киченок
Кто мешал вместе играть в паре Ястремской и Костюк?Очень дружные украинки
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