Вантух продолжит выступать за Днепр-1

Киевское «Динамо» и «Днепр-1» достигли договоренности о продлении аренды левого защитника Романа Вантуха на один год.

Напомним, что динамовский защитник перешел на правах аренды в «Днепр-1» в начале текущего года, однако не успел принять участие в официальных матчах за днепрян из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения чемпионата УПЛ.

23-летний Вантух родился во Львове и является воспитанником местной ДЮСШ «Львов». С 2016 по 2019 год выступал за молодежные команды киевского «Динамо». В дальнейшем на правах аренды играл за донецкий «Олимпик», «Александрию» и одесский «Черноморец».