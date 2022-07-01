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  4. Вантух продолжит выступать за Днепр-1
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 17:05 | Обновлено 01 июля 2022, 17:13
83
0

Вантух продолжит выступать за Днепр-1

Арендное соглашение пролонгировано

01 июля 2022, 17:05 | Обновлено 01 июля 2022, 17:13
83
0
Вантух продолжит выступать за Днепр-1
ФК Динамо Киев. Роман Вантух

Киевское «Динамо» и «Днепр-1» достигли договоренности о продлении аренды левого защитника Романа Вантуха на один год.

Напомним, что динамовский защитник перешел на правах аренды в «Днепр-1» в начале текущего года, однако не успел принять участие в официальных матчах за днепрян из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения чемпионата УПЛ.

23-летний Вантух родился во Львове и является воспитанником местной ДЮСШ «Львов». С 2016 по 2019 год выступал за молодежные команды киевского «Динамо». В дальнейшем на правах аренды играл за донецкий «Олимпик», «Александрию» и одесский «Черноморец».

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Источник ФК Динамо Киев
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