Кирилл ПЕТРОВ: «Польская Экстракласса сильнее, чем УПЛ»

Украинский защитник польской «Короны» Кирилл Петров сравнил уровень чемпионата Польши и Украины.

«Сейчас в Экстраклассе сыграю несколько игр и уже буду понимать, насколько изменился или не изменился уровень чемпионата.

Я думаю, что на сегодняшний день Экстракласса, наверное, будет сильнее, чем нынешний чемпионат Украины, так как многие легионеры уехали со всех команд.

Зато будет большой плюс для нашей молодежи, которая должна развиваться, показывать себя с лучшей стороны», - сказал Петров.