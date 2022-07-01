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  4. Кирилл ПЕТРОВ: «Польская Экстракласса сильнее, чем УПЛ»
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 16:06 | Обновлено 01 июля 2022, 16:24
405
2

Кирилл ПЕТРОВ: «Польская Экстракласса сильнее, чем УПЛ»

Украинский легионер сравнил чемпионаты

01 июля 2022, 16:06 | Обновлено 01 июля 2022, 16:24
405
2
Кирилл ПЕТРОВ: «Польская Экстракласса сильнее, чем УПЛ»
Футбол 1/2/3. Кирилл Петров

Украинский защитник польской «Короны» Кирилл Петров сравнил уровень чемпионата Польши и Украины.

«Сейчас в Экстраклассе сыграю несколько игр и уже буду понимать, насколько изменился или не изменился уровень чемпионата. 

Я думаю, что на сегодняшний день Экстракласса, наверное, будет сильнее, чем нынешний чемпионат Украины, так как многие легионеры уехали со всех команд. 

Зато будет большой плюс для нашей молодежи, которая должна развиваться, показывать себя с лучшей стороны», - сказал Петров.

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Источник Футбол 1/2/3
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Remark
Капитан очевидность. Ты бы ещё сказал, что в Польше спокойнее чем в Украине.
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+5
inflicted
Порівнювати зараз наш чемпіонат з будь-яким іншим - це принаймні дурість. А загалом об"єктивнішого критерію визначення сили чемпіонату за таблицю коефіцієнтів УЄФА ще не придумали
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+4
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