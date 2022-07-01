ВИДЕО. Десять лет назад НСК Олимпийский принял финал чемпионата Европы

Первого июля 2012 года на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялся финал чемпионата Европы по футболу.

Матч закончился победой Испании, которая разгромила итальянцев со счетом 4:0.

Два из 4-х мячей в финале сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве — но не из-за удаления, а из-за того, что вышедший во втором тайме Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал.