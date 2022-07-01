ВИДЕО. Десять лет назад НСК Олимпийский принял финал чемпионата Европы
В главном матче турнира испанцы уничтожили итальянцев
Первого июля 2012 года на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялся финал чемпионата Европы по футболу.
Матч закончился победой Испании, которая разгромила итальянцев со счетом 4:0.
Два из 4-х мячей в финале сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве — но не из-за удаления, а из-за того, что вышедший во втором тайме Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал.
10 YEARS AGO TODAY 🇵🇱🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 1, 2022
Kyiv hosted the Euro 2012 final as Spain defeated Italy 4-0pic.twitter.com/srn1M6mpf8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Кулач не может принимать участие в тренировочном процессе
На родине их, конечно, ценили, но не ожидали слишком многого…